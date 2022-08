Insgesamt wurden in dieser Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) zwölf schnellste Rennrunden erzielt. Alleine vier davon gingen an Rob Huff aus dem Team Zengő Motorsport, aufgestellt in einem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA Leon Competición

DAS RENNWOCHENENDE IN FRANKREICH

Rennen 1: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 1:22.293 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 120,7 km/h

Rennen 2: Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1:21.331 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 122,1 km/h

DAS RENNWOCHENENDE IN UNGARN

Rennen 1: Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1:53.163 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 139,3 km/h

Rennen 2: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, 1:53.875 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,4 km/h

DAS RENNWOCHENENDE IN SPANIEN

Rennen 1: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2:06.320 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 152,3 km/h

Rennen 2: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2:07.880 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 150,4 km/h

DAS RENNWOCHENENDE IN PORTUGAL

Rennen 1: Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 2:01.999 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 141,3 km/h

Rennen 2: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2:01.525 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 141,8 km/h

DAS RENNWOCHENENDE IN ITALIEN

Rennen 1: Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:15.763 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 153,3 km/h

Rennen 2: Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:16.494 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 151,9 km/h

DAS RENNWOCHENENDE IM ELSASS

Rennen 1: Esteban Guerrieri (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1:28.347 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 147,5 km/h

Rennen 2: Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1:28.334 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 147,5 km/h

