Vom 26. bis 28 Mai müssen sich die Fahrer und Teams des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf der härtesten Rennstrecke der Welt, der Nürburgring Nordschleife, miteinander messen.

DIE TEAMS DER WTCR-SAISON 2022



ALL-INKL.COM MÜNNICH MOTORSPORT (Deutschland)



Fahrzeug:Honda Civic Type R TCR



Fahrer:#29 Néstor Girolami (Argentinien), #86 Esteban Guerrieri (Argentinien)



WTCR-Rennsiege:16 (Girolami 6, Guerrieri 10)



BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE (Italien)



Fahrzeug:Hyundai Elantra N TCR



Fahrer:#5 Norbert Michelisz (Ungarn), #96 Mikel Azcona (Spanien)



WTCR-Rennsiege:11 (Michelisz 7, Azcona 4)



COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT (Belgien)



Auto:Audi RS 3 LMS



Fahrer:#17 Nathanaël Berthon (Frankreich), #33 Tom Coronel (Niederlande)



WTCR-Rennsiege:2 (Berthon 1, Coronel 1)



COMTOYOU TEAM AUDI SPORT (Belgien)



Fahrzeug:Audi RS 3 LMS



Fahrer:#16 Gilles Magnus (Belgien), #25 Mehdi Bennani (Marokko)



WTCR-Rennsiege:2 (Bennani 1, Magnus 1)



CYAN PERFORMANCE LYNK & CO (Schweden)



Fahrzeug:Lynk & Co 03 TCR



Fahrer:#11 Thed Björk (Schweden), #12 Santiago Urrutia (Uruguay), #55 Ma Qing Hua (China)



WTCR-Rennsiege:12 (Björk 8, Ma 1, Urrutia 3)







CYAN RACING LYNK & CO (Schweden)



Fahrzeug:Lynk & Co 03 TCR



Fahrer:#68 Yann Ehrlacher (Frankreich), #100 Yvan Muller (Frankreich)



WTCR-Rennsiege:15 (Ehrlaher 7, Muller 8)



LIQUI MOLY TEAM ENGSTLER (Deutschland)



Fahrzeug:Honda Civic Type R TCR



Fahrer:#9 Attila Tassi (Ungarn), #18 Tiago Monteiro (Portugal)



WTCR-Rennsiege:3 (Monteiro 2, Tassi 1)



ZENGŐ MOTORSPORT (Ungarn)



Fahrzeug:CUPRA Leon Competición



Fahrer:#79 Rob Huff (Großbritannien), #99 Dániel Nagy (Ungarn)



WTCR-Rennsiege:3 (Huff 3)



Rennsiege insgesamt:64 (und steigend)



DAS FAHRERFELD DES FIA TOURENWAGEN-WELTCUPS (WTCR) 2022



#Nr. 5: Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



#Nr. 9: Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR



#Nr. 11: Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



#Nr. 12: Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



#Nr. 16: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



#Nr. 17: Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



#Nr. 18: Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR



#Nr. 25: Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



#Nr. 29: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



#Nr.33: Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



#Nr. 55: Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



#Nr. 68: Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



#Nr. 79: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



#Nr. 86: Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



#Nr. 96: Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



#Nr. 99: Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



#Nr. 100: Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Neben den 16 Rennsiegern werden 11 Nationalitäten bei den Fahrern vertreten sein, die jeweils um zwei weitere bei den Teams und zwei weitere bei den Herstellern ergänzt werden, wodurch die globale Attraktivität des WTCR zu unterstreichen wird. Bei jeder Veranstaltung werden auch Nennungen von Wildcard-Fahrern angenommen. Obwohl sie nicht in die Gesamtwertung einfließen, können sie um Podiumsplätze und WTCR-Trophy-Punkte fahren, sofern sie nicht von den Herstellern finanziell unterstützt werden.

Ad

WTCR DER ABLAUF DES RENNWOCHENEDES IN DEUTSCHLAND VOR 24 MINUTEN

WTCR THED BJÖRK: „EINE PERFEKTE RUNDE AUF DER NORDSCHLEIFE GIBT ES NICHT“ GESTERN AM 10:04