Beim Rennwochenende (01. bis 03. Juli) des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Portugal werden einige der besten Tourenwagenfahrer der Feld gegeneinander antreten. Wer genau dabei sein wird, erfahren Sie unten.

DIE TEAMS DER WTCR-SAISON 2022



ALL-INKL.COM MÜNNICH MOTORSPORT (Deutschland)



Fahrzeug:Honda Civic Type R TCR



Fahrer:#29 Néstor Girolami (Argentinien), #86 Esteban Guerrieri (Argentinien)



WTCR-Rennsiege:16 (Girolami 6, Guerrieri 10)



BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE (Italien)



Fahrzeug:Hyundai Elantra N TCR



Fahrer:#5 Norbert Michelisz (Ungarn), #96 Mikel Azcona (Spanien)



WTCR-Rennsiege:11 (Michelisz 7, Azcona 4)



COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT (Belgien)



Auto:Audi RS 3 LMS



Fahrer:#17 Nathanaël Berthon (Frankreich), #33 Tom Coronel (Niederlande)



WTCR-Rennsiege:2 (Berthon 1, Coronel 1)



COMTOYOU TEAM AUDI SPORT (Belgien)



Fahrzeug:Audi RS 3 LMS



Fahrer:#16 Gilles Magnus (Belgien), #25 Mehdi Bennani (Marokko)



WTCR-Rennsiege:2 (Bennani 1, Magnus 1)



CYAN PERFORMANCE LYNK & CO (Schweden)



Fahrzeug:Lynk & Co 03 TCR



Fahrer:#11 Thed Björk (Schweden), #12 Santiago Urrutia (Uruguay), #55 Ma Qing Hua (China)



WTCR-Rennsiege:12 (Björk 8, Ma 1, Urrutia 3)



CYAN RACING LYNK & CO (Schweden)



Fahrzeug:Lynk & Co 03 TCR



Fahrer:#68 Yann Ehrlacher (Frankreich), #100 Yvan Muller (Frankreich)



WTCR-Rennsiege:15 (Ehrlaher 7, Muller 8)



LIQUI MOLY TEAM ENGSTLER (Deutschland)



Fahrzeug:Honda Civic Type R TCR



Fahrer:#9 Attila Tassi (Ungarn), #18 Tiago Monteiro (Portugal)



WTCR-Rennsiege:3 (Monteiro 2, Tassi 1)



ZENGŐ MOTORSPORT (Ungarn)



Fahrzeug:CUPRA Leon Competición



Fahrer:#79 Rob Huff (Großbritannien), #99 Dániel Nagy (Ungarn)



WTCR-Rennsiege:3 (Huff 3)



Rennsiege insgesamt:64 (und steigend)

