Die Vorbereitungen auf dem Autodrom Most für den Saisonstart des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) laufen auf Hochtouren. Dort wird vom 09. bis 10. April das Rennwochenende in der Tschechischen Republik ausgetragen werden.

Mittlerweile hat auch der Vorverkauf der Eintrittskarten und der Tribünentickets für den geplanten Saisonauftakt begonnen. Des Weiteren wurden die Sicherheitsstandards an der nördlich von Prag gelegenen Strecke verbessert. Die damit einhergehenden Umbauten, die kurz vor dem Abschluss stehen, kosteten dabei 1,4 Millionen Euro oder umgerechnet 35 Millionen tschechische Kronen.Im November des vergangenen Jahres wurde ein mehrstufiges Umbauprojekt gestartet, welches mit der Neuasphaltierung der 4,212 Kilometer langen Strecke pünktlich zum WTCR-Saisonauftakt beendet sein wird.Zusätzlich wurden in mehreren Streckenabschnitten die Bordsteine verändert und einige der Abflussbereiche von drei auf fünf Meter vergrößert. Dafür wurden rund 800 Tonnen Erde abgetragen und rund 4000 Tonnen Schotter verlegt. Außerdem wurde das Entwässerungssystem der Strecke erweitert. Um die Sicherheit und den Betrieb der Rennstrecke zu verbessern, wurden rund 6000 Meter eines neuen Drainage-Systems verlegt.„In der vergangenen Saison hatten wir die Möglichkeit, große Events wie den FIA Tourenwagen-Weltcup auszurichten“, sagte Josef Zajíček, Vorstandsvorsitzender des Autodrom Most. „Die Durchführung dieser Veranstaltungen wurde durch die Pandemie zusätzlich erschwert, aber wir konnten dadurch einiges lernen. Wir wissen jetzt, dass wir auf Veranstaltungen dieser Größenordnung optimal vorbereitet sind und diese professionell durchführen können. Dennoch arbeiten wir gleichzeitig daran, die gesamte Anlage stetig zu verbessern.“Jan Šťovíček, Präsident des Autoklubs der Tschechischen Republik, sagte: „Ich kann das Autodrom Most einfach nur loben. Mit Herrn Zajíček haben wir einen professionellen und flexiblen Partner gefunden, mit dem wir bisher stets erfolgreich waren. Die internationalen Rennserien, die wir hier ausgerichtet haben, haben sowohl im In- als auch im Ausland sehr positive Kritiken erhalten. Ich freue mich, dass sich das Autodrom Most zu einer Hochburg des Motorsports entwickelt. Dafür möchte ich mich auch, bei der staatlichen Sportagentur für ihre finanzielle Unterstützung bedanken, ohne die dies einfach nicht möglich wäre.“Das Autodrom Most hat versichert, dass „die erneuerte Strecke nicht nur sicherer, sondern auch schneller sein wird, weshalb sich die Fans auf neue Rekorde in der kommenden Saison freuen können.“Mit dem Kauf eines Tickets für das Rennwochenende in der Tschechischen Republik können sich die Fans nicht auf die ersten beiden Läufe des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2022 freuen, sondern auch auf ein vollgepacktes Rahmenprogramm. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.autodrom-most.cz/en/tickets-fia-wtcr/