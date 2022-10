Vor der Sommerpause des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR hat Ryan Ghis von der FIA den Fahrern drei wichtige Fragen gestellt. Heute steht Mehdi Bennani, Teil des Comtoyou DHL Team Audi Sport und ein Rennsieger des WTCR, Rede und Antwort.

Welche ist Ihre Lieblingskurve im WTCR-Kalender und warum?

"Es sind keine Kurven im WTCR-Kalender, aber ich freue mich jedes Mal auf Rennen in Spa, ich liebe Eau Rouge und Raidillon."



Wenn Sie ein Auto und einer Strecke aussuchen könnten, was würden Sie wählen?

"Ich werde mich direkt für den Losail International Circuit in Katar entscheiden. Es ist eine Strecke, die ich sehr mag, und es gibt viele Hochgeschwindigkeitskurven. Ich würde ein Prototyp-Auto wie ein LPM2-Auto wählen, um auf dieser Strecke zu fahren."



Beschreiben Sie Ihren ultimativen Urlaub?

"Eine entspannte Zeit mit meiner Familie wäre mein perfekter Sommerurlaub."



