Kurz vor der Sommerpause des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) stellte Ryan Ghis von der FIA den Fahrern drei wichtige Fragen. Hier sind die Antworten des mehrfachen Rennsiegers Néstor Girolami aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, die mit Honda-angetriebenen Fahrzeugen fahren.

Welche ist Ihre Lieblingskurve im WTCR-Kalender und warum?



"Meine Lieblingsstrecke ist zweifelsohne die Nürburgring Nordschleife und meine Lieblingskurve liegt auch auf dieser Strecke. Es ist eigentlich keine Kurve, aber es ist der Fluss auf der Nordschleife, auf den man sich konzentrieren muss. Da gibt es zum Beispiel den „Flugplatz“, eine Kurve, in der man alles geben muss, und dann verengt es sich ziemlich stark, und man muss ein großes Risiko eingehen, wenn man auf der Pole stehen oder zumindest um die Pole kämpfen will. Ich würde sagen, der „Adenauer Wald“ und der „Flugplatz“ sind meine Lieblingsstellen auf der Nordschleife."



Welches Auto auf welcher Strecke würden Sie wählen, wenn Sie könnten?



"Ich würde einen Honda Civic Type R oder vielleicht einen NSX wählen, solange es ein Honda ist. Was die Strecke angeht, so muss es die Nordschleife sein, eine der besten Strecken der Welt, weil man dort jede Art von Kurve finden kann und es gibt so viele blinde Kurven, wo man nicht sieht, was kommt. Aus der Sicht eines Fahrers würde ich sagen, wenn man in der Lage ist, auf der Nordschleife gut zu sein, kann man sich überall anpassen."







Wie sieht Ihr ultimativer Sommerurlaub aus?



"Sicherlich mit meiner Familie in Argentinien zu sein. Normalerweise fahre ich im Sommer, wenn es in Europa Winter ist. Ich bleibe auf dem Bauernhof, fahre mit dem Auto, radle, treibe Sport und genieße einfach diese einzigartigen Momente mit meiner Familie. Sie sind so weit weg, dass ich versuche, die Batterien wieder aufzuladen, wenn ich dort bin.



