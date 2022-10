Vor der Sommerpause des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR hat Ryan Ghis von der FIA den Fahrern drei wichtige Fragen gestellt. Das hat BRC Hyundai N Squadra Corse Pilot Norbert Michelisz, 2019 König des WTCR, geantwortet.

Welche ist Ihre Lieblingskurve im WTCR-Kalender und warum?

"Das ist schwierig, denn wir fahren auf vielen spannenden Strecken. Aber wenn ich eine Kurve auswählen müsste, dann wäre es wahrscheinlich eine auf der Nürburgring-Nordschleife, und es wäre wahrscheinlich der Flugplatz, die doppelte Rechtskurve. Man ist gerade an der Kante zum Anheben ist, muss ein bisschen bremsen, sehr hohe Geschwindigkeit über 200 km/h. Es ist eine sehr aufregende Kurve, man kann sehr leicht einen Fehler machen und hat dann einen großen Unfall, aber das macht den Unterschied."



Wenn Sie ein Auto und einer Strecke aussuchen könnten, was würden Sie wählen?

"Ich würde einen Hyundai Elantra N TCR, einen Hyundai i20 N Rally1 oder ein Formelauto nehmen. Die Nürburgring-Nordschleife wäre mit einem Formelauto schwierig, also würde ich den Hungaroring wählen, weil ich die Strecke recht gut kenne und es interessant wäre, einen Vergleich zwischen den drei zu ziehen."



Beschreiben Sie Ihren ultimativen Urlaub?

"Mein ultimativer Sommerurlaub wäre mit meiner Familie, an einem sonnigen Ort mit einem Strand, wegen der Kinder, und schönem blauen Wasser. Um ehrlich zu sein, sind das die wichtigsten Kriterien. In welchem Teil der Welt? Das ist nicht so wichtig, wahrscheinlich irgendwo, wo man schnell hinkommt, weil die Kinder nicht so gerne lange Reisen machen. Wahrscheinlich ein schöner Ort in Griechenland, Italien oder Spanien."



