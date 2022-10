Vor der Sommerpause des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR hat Ryan Ghis von der FIA den Fahrern drei wichtige Fragen gestellt. Das hat Rob Huff, zweifacher Saisonsieger und Gewinner der WTCR-Trophy 2022 zu sagen.

Welche ist Ihre Lieblingskurve im WTCR-Kalender und warum?

"Ich kann Ihnen keine bestimmte Kurve nennen, aber was die Strecke angeht, muss es Macau sein. Natürlich freue ich mich darauf, nächstes Jahr mit der WTCR dorthin zurückzukehren, denn diese Strecke hat eine Kombination aus allen möglichen Kurven, die sie zum verrücktesten Ort der Welt macht. Die Mandarin-Kurve ist wahrscheinlich die gruseligste. Sie ist Kurve zwei und wird im sechsten Gang genommen, fast am Limit. Man bremst nur kurz und rutscht über alle vier Räder bis zur weißen Linie. Später in der Runde kommt die langsamste Kurve des Kalenders, die Melco-Haarnadel. Aber für mich geht es nur um Macau, diese Strecke ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich habe dort schon zehnmal gewonnen und liebe diesen Ort einfach."



Wenn Sie ein Auto und einer Strecke aussuchen könnten, was würden Sie wählen?

"Natürlich muss es ohne Zweifel ein CUPRA sein! Ich habe das große Glück, dass ich alle möglichen verrückten und wunderbaren Autos fahren darf. Vom Jaguar E-Type aus den 1950er-Jahren in Goodwood bis hin zu modernen GT3-Autos und einer Menge Straßenautos. Für mich gibt es auf der Rennstrecke kein perfektes Straßenauto, weil man auf der Strecke ein Rennauto braucht. Es spielt keine Rolle, welches Straßenauto man hat, fast jedes Rennauto wäre schneller als jedes Straßenauto. Ich liebe die Tourenwagen mit Frontantrieb, ich liebe die Tourenwagen aus den 90er-Jahren, ich hatte das Glück, einige dieser alten britischen Tourenwagen aus den 90er-Jahren fahren zu können, den Mondeo, den Nissan. Das waren echte Tourenwagen, sie waren richtig handlich, aggressiv, ohne Servolenkung, mit sequenziellem Getriebe - sie waren fantastisch zu fahren. Wahrscheinlich werden mich nicht viele Leute mit einem 90er-Jahre-Supertourenwagen durch Macau fahren lassen, aber ich würde es auf jeden Fall sehr gerne tun."



Beschreiben Sie Ihren ultimativen Urlaub?

"Ich habe das Glück, dass ich in Dubai lebe. Die nächsten beiden WTCR-Events sind nicht allzu weit von meinem Zuhause entfernt, also werde ich wohl so etwas wie der Lokalmatador sein, und es werden tatsächlich meine Heimrennen sein! Es ist das erste Mal seit drei Jahren, dass wir nach COVID Urlaub machen können. Es war sehr schön, einige Zeit in Spanien, in Marbella, zu verbringen, aber ich habe mich darauf gefreut, nach Hause zu kommen und die Hunde und die Familie zu sehen. Für mich ist der schönste Ort auf der Welt das Zuhause, und Zuhause ist dort, wo man es haben möchte und wo man es schafft."



