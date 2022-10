Vor der Sommerpause des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR hat Ryan Ghis von der FIA den Fahrern drei wichtige Fragen gestellt. Hier kommen die Antworten von Tiago Monteiro vom Honda-Rennstall LIQUI MOLY Team Engstler.

Welche ist Ihre Lieblingskurve im WTCR-Kalender und warum?

"Die Mateus-Kurve in Vila Real ist diejenige, die man hinunterfährt und für die Schikane anbremst. Ich habe sie gewählt, weil sie eine der härtesten der Welt ist. Sie ist aufregend, herausfordernd und ich fühle mich dort gut."



Wenn Sie ein Auto und einer Strecke aussuchen könnten, was würden Sie wählen?

"Ich muss natürlich den Honda Civic Type R TCR nennen, aber das ist wirklich ein tolles Auto für einen Trackday. Bei der Rennstrecke muss es die Nürburgring-Nordschleife sein. Wenn man an einem Trackday Spaß haben will, ist die Nordschleife perfekt. Es gibt zwar tolle Strecken wie Vila Real, Spa und sogar Macau ist eine fantastische Strecke, aber nichts geht über die Nordschleife."



Beschreiben Sie Ihren ultimativen Urlaub?

"Es wäre ein einsamer Strand, ohne Telefon, ohne Internet, nur mit meiner Familie. Und ein paar Wellen zum Surfen, damit man etwas unternehmen kann, denn ich mag es nicht, den ganzen Tag nur herumzuliegen. Außerdem muss es schön warm sein."



