Vor der Sommerpause des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR hat Ryan Ghis von der FIA den Fahrern drei wichtige Fragen gestellt. Diese Antworten gab Comtoyou DHL Team Audi Sport Fahrer Tom Coronel.

Welche ist Ihre Lieblingskurve im WTCR-Kalender und warum?

"Für mich ist es die Mandarin-Kurve in Macau, weil sie einfach voll geht. Einmal habe ich sie doppelt voll durchfahren und dann ist mein Auto verunglückt, es war völlig zerstört. Es ist eine dieser anspruchsvollen Kurven, bei denen man den Atem anhält. Sie ist holprig und es ist ein Straßenkurs mit Leitplanken auf beiden Seiten."



Wenn Sie ein Auto und einer Strecke aussuchen könnten, was würden Sie wählen?

"Zandvoort wäre natürlich die richtige Strecke, denn ich kenne sie gut und es gibt viele Höhenunterschiede. Zandvoort ist eine sehr spannende Strecke und deshalb würde ich sie wählen. Ich mag keine flachen Strecken, ich brauche Steigungen, Gefälle und kleine Kurven mit kniffligen Stellen. Denn das macht sie für einen Rennfahrer so anspruchsvoll. Das Auto wäre ein Nissan GTR. Ich bin damit auf der Nordschleife gefahren, ich habe die schnellste Runde beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring [und in der NLS] gedreht. Der Nissan GTR, der Godzilla, ist so ein cooles Auto, er ist so muskulös und kraftvoll. Man kann gar nicht glauben, wie viel Grip man mit so einem Auto hat, denn das Auto selbst ist ziemlich groß."



Beschreiben Sie Ihren ultimativen Urlaub?

"Auf jeder Rennstrecke zu testen, die es gibt, auf der ich noch nicht gefahren bin. Ich glaube, ich bin einer der Rennfahrer-Typen, ich kann nicht ohne leben, Wasser, Brot und Motorsport, es liegt mir einfach im Blut. Ich brauche es einfach, ich glaube, wenn ich keine Rennen mehr fahren würde, würde ich ein sehr schwieriger Mensch werden. Im Urlaub selbst kann ich nicht stillsitzen, ich kann nicht am Strand liegen, deshalb bin ich immer aktiv. Ich bevorzuge den Winter und das Skifahren, weil ich mit meinen Kindern von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf der Piste bin und große Touren mache. Wenn ich nach Saalbach-Hinterglemm in Österreich fahre, mache ich an einem Tag das ganze Skigebiet, das mache ich am ersten Tag, ich kann einfach nicht stillsitzen."

