Mit dem Ende des zweiten Freien Trainings in Italien haben die Fahrer und Teams des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) die Vorbereitungen auf das Qualifying auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi abgeschlossen. Kurz vor dem Schluss setzte Nobert Michelisz die schnellste Zeit.

Der Fahrer aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse fuhr in seinem Hyundai Elantra N TCR eine 1:15.321 und verwies damit seinen Teamkollegen und den amtierenden, von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader um 0,067 Sekunden auf den zweiten Platz. Generell lagen die Top 16 innerhalb von 0,881 Sekunden.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

Ad

WTCR DAS 1. FREIE TRAINING IN ITALIEN: BERTHON UND MAGNUS GRÜSSEN VON DER SPITZE VOR 3 STUNDEN

WTCR SO KÖNNEN SIE DAS RENNWOCHENENDE IN ITALIEN VERFOLGEN VOR 5 STUNDEN