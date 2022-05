Santiago Urrutia konnte an seine exzellente Form vom Vormittag anknüpfen und auch im zweiten Freien Training auf dem Circuit de Pau-Ville die schnellste Zeit setzen.

Der Uruguayer aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co fuhr eine 1:20.125 Minuten und war damit um 0,079 Sekunden schneller als Mikel Azcona in seinem Hyundai Elantra N TCR.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

