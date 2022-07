Mit einer letzten schnellen Runde setzte sich Yann Ehrlacher an die Spitze der Zeitenliste im zweiten Freien Training des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Portugal. Insgesamt haben die Teams und Fahrer die Vorbereitungen für das wichtige Qualifying in Vila Real abgeschlossen.

Der amtierende "König" des WTCR fuhr auf der 4,790 Kilometer langen Strecke eine 1:59.300 Minuten und verwies damit dem amtierenden, von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader, Mikel Azcona, auf Platz zwei. Der Spanier aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse war insgesamt 0,556 Sekunden langsamer. Damit war er der einzige Nicht-Lynk-Co-Fahrer in den Top 6.



