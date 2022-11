Beim zweiten Freien Training des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Saudi-Arabien auf dem Dschidda Corniche Circuit verdrängte Nathanaël Berthon Gilles Magnus von der Spitze der Zeitenliste. Mit dem Ende der zweiten Trainingssessions haben Fahrer und Teams ihre Vorbereitungen für das letzte Qualifying der Session abgeschlossen.

Nathanaël Berthon aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport setzte sich am Ende der 30-minütigen Trainingssession mit seiner letzten schnellen Runde an die Spitze des Zeitenklassements. Mit einer 1:16.383 Minuten war er um 0,039 Sekunden schneller als Gilles Magnus, der das erste Freie Training als Schnellster abgeschlossen hatte.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

