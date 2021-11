Yann Ehrlacher baut seinen Vorsprung als der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) mit einem Start-Ziel-Sieg auf dem Adria International Raceway weiter aus.

Der amtierende „König“ des WTCR führte bei seinem zweiten Saisonerfolg das gesamte Rennen vor Frédéric Vervisch aus dem Team Comtoyou DHL Audi an, der sich dank seines zweiten Platzes auf Rang zwei in der Meisterschaft vorarbeitete. Er ist jetzt punktgleich mit Esteban Guerrieri. Beide gehen mit einem Abstand von 35 Punkte zu Yann Ehrlacher in das finale WTCR-Rennwochenende 2021 in Russland.







Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

