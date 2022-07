Rob Huff gewinnt das 100. Rennen in der Geschichte des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Vila Real. Für den Briten ist es der erste Sieg der Saison.

Dabei stürmte Huff von Startplatz vier aus nach ganz vorne, um den ersten Sieg für Zengő Motorsport und für Cupra in dieser Saison einzufahren.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

Ad

Vila Real Highlights: Lynk & Co feiert Doppelsieg in Portugal VOR 3 STUNDEN

WTCR DER WTCR WIRD 100 RENNEN ALT – DIESE FAHRER WAREN AM HÄUFIGSTEN DABEI VOR 4 STUNDEN