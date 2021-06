Publiziert 27/06/2021 Am 15:02 GMT | Update 27/06/2021 Am 15:02 GMT

Heimheld Tiago Monteiro verlor den scheinbar sicheren Sieg im zweiten Rennen in Portugal wegen einer losen Motorhaube. Teamkollege Attila Tassi übernahm die Führung und holte sich einen dramatischen ersten Sieg im FIA Tourenwagen-Weltcup auf dem Circuito do Estoril.

Der Sieg macht den Honda-Piloten aus ALL-INKL.DE Münnich Motorsport-Team zum jüngsten Sieger in der WTCR-Geschichte.







Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle!

