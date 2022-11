Gilles Magnus gewinnt das finale Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR). Attila Tassi, der das Rennen in der Anfangsphase angeführt hatte, schied beim zweiten Rennen in Saudi-Arabien auf dem Dschidda Corniche Circuit nach einer dramatischen Kollision aus.

Attila Tassi aus dem Team LIQUI MOLY Engstler führte das Rennen nach dem Start in seinem Honda Civic Type R TCR an. In der zweiten Runde allerdings wurde er von Esteban Guerrieri aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, der sich bei seiner Attacke in Kurve 1 verbremste und damit sich selbst und Attila Tassi herausdrehte. In der folgenden Runde griff Franco Girolami (Comtoyou Racing) Nicky Catsburg auf der Innenbahn an - ein Manöver, das sowohl Tassi und auch Catsburg aus dem Rennen nahm.



Dadurch bekam Magnus einen gewaltigen Vorsprung, wodurch der Belgier kein Problem mehr hatte, seinen dritten WTCR-Sieg der Saison einzufahren.



