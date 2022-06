Mikel Azcona feiert bei seinem Heimspiel im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) in Spanien seinen dritten Saisonsieg. Währenddessen steht Rob Huff auf dem Motorland Aragon zum zweiten Mal in Folge auf Rang zwei.

Damit baut der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader, Mikel Azcona, seine Führung in der Meisterschaft noch weiter aus.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

