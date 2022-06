Santiago Urrutia setzt sich im Reverse-Grid-Rennen beim Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) gegen Rob Huff durch.

Der Uruguayer aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co startete von der Poleposition und musste das gesamte Rennen über die Attacken von Rob Huff aus dem Zengő Motorsport abwehren. Dabei überstand er auch einen Safety-Car-Restart tadellos. Dank dieser Coolness gewinnt Santiago Urrutia das zweite Rennen in Ungarn vor einem sich aufopfernden Rob Huff.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

