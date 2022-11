Eine ultraschnelle Runde von Esteban Guerrieri verdrängte seinen Teamkollegen Néstor Girolami vor der Spitzenposition beim zweiten Freien Training des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Bahrain, bei dem sich die Fahrer immer besser an die Herausforderungen des Bahrain International Circuit gewöhnten.

Mit einer 2:10.935 Minuten war Guerrieris letzte schnelle Runde auf den 5,412 Kilometer langen Kurs um 0,244 Sekunden schneller als die seines Teamkollegen bei ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Damit bewies das Duo, dass sie an diesem Wochenende bereit sind, den Kampf mit den amtierenden, von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Mikel Azcona aufzunehmen, der in seinem Hyundai Elantra N TCR die drittschnellste Zeit fuhr. Der Spanier führte das zweite Training sogar eine Weile an, bis Girolami elf Minuten vor dem Ende der 30-minütigen Session an ihm vorbeiging und letztendlich auch Guerrieri schneller wurde.



"Es ist definitiv gut, der Schnellste zu sein", sagte Guerrieri. "Auf dieser langen Strecke muss man alles zusammenbringen. Es war außerdem sehr staubig und sandig an einigen Stellen, aber so langsam baut die Strecke an Grip auf. Man muss aufpassen, dass man schnell genug fährt, es aber nicht übertreibt. Wenn man als Rennfahrer angreifen will, muss man es manchmal etwas ruhiger angehen lassen, sodass man am Ende schnell und geschmeidig ist. Ich bin mit der Performance sehr zufrieden. Das Auto funktioniert sehr gut, was mich glücklich macht. Die Jungs haben ein neues Chassis mitgebracht und alles funktioniert so, wie es soll."



Auf die Frage, ob die Honda auch im Qualifying am Freitag die Pace halten können, sagte Guerrieri: "Ja, aber wir müssen herausfinden, welche Zeiten wir brauchen und ob die anderen Autos noch Spielchen spielen oder nicht. Von unserer Seite aus sieht zumindest alles gut aus und ich denke, wir können eine ähnliche Leistung abrufen."



Vierter wurde Gilles Magnus aus dem Team Comtoyou Audi Sport, dahinter landete der BRC-Hyundai-Pilot Norbert Michelisz. Sechster wurde Mehdi Bennani, vor seinem Audi-Kollegen und dem schnellsten Piloten aus dem ersten Freien Training Nathanaël Berthon.



Platz acht ging an Tiago Monteiro aus dem Team Liqui Moly Engstler. Die Top 10 wurde von den beiden Wildcard-Fahrern Franco Girolami und Nicky Catsburg komplettiert.



Audi-Fahrer Tom Coronel landete auf Platz elf, vor dem Engstler-Honda von Attila Tassi. Victor Davidovski, ein weiterer Wildcard-Fahrer aus dem Team Comtoyou Racing, landete auf Platz 13, während die beiden Cupra-Piloten Bence Boldisz and Dániel Nagy von Zengő Motorsport auf den letzten beiden Plätzen abschlossen.



Das Qualifying in Bahrain findet am Freitag um 10:40 Uhr deutscher Zeit statt.

