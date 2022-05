Attila Tassi setzte sich mit seiner dritten und letzten Runde am Ende des zweiten Freien des Trainings des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) beim Rennwochenende in Deutschland an die Spitze der Zeitenliste.

Der Fahrer aus dem Team LIQUI MOLY Engstler fuhr eine 8:52.201 Minuten. Auch Mehdi Bennani konnte sich auf seiner letzten Runde deutlich steigern, wodurch er am Ende auf Platz landete. Allerdings war seine Zeit bereits 0,547 Sekunden langsamer als die Tassis. Generell zeigte sich im zweiten Freien Training, wie eng das Feld wirklich zusammen ist. Die ersten vier Plätze wurden insgesamt von Fahrern aus vier verschiedenen Kundensportabteilungen belegt.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

Ad

WTCR HUNDERTE FANS STRÖMEN ZUR AUTOGRAMMSTUNDE DER WTCR-FAHRER VOR 2 STUNDEN

WTCR ESTEBAN GUERRIERI KANN AM ZWEITEN FREIEN TRAINING TEILNEHMEN VOR 2 STUNDEN