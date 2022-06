Das zweite Freie Training des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Ungarn stand ganz im Zeichen der Qualifyingvorbereitung. Nachdem Urrutia dort die schnellste Zeit setzen konnte, geht er jetzt als einer der Top-Favoriten in die Qualifikation.

Der Fahrer aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co fuhr in der 45-minütigen Trainingssesssion eine 1:52:326. Insgesamt lagen die Top 12 innerhalb einer Sekunde. Am Ende war Urrutia um 0,238 Sekunden als der Lokalmatador, Norbert Michelisz, aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse.



Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

