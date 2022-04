Mit der Aufnahme der Rennwochenenden in Italien und im Elsass ist der Rennkalender für die fünfte Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) komplett.

Der aktualisierte Rennkalender 2022



Rennen 1 und 2: WTCR-Rennwochenende in Frankreich, Circuit de Pau-Ville, 7. und 8. Mai



Rennen 3 und 4: WTCR-Rennwochenende in Deutschland, Nürburgring Nordschleife, 26. bis 28. Mai



Rennen 5 und 6: WTCR-Rennwochenende in Ungarn, Hungaroring, 11. bis 12. Juni



Rennen 7 und 8: WTCR-Rennwochenende in Spanien, Motorland Aragón, 25. bis 26. Juni



Rennen 9 und 10: WTCR-Rennwochenende in Portugal, Circuito do Vila Real, 2. bis 3. Juli



Rennen 11 und 12: WTCR-Rennwochenende in Italien, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, 23. bis 24. Juli



Rennen 13 und 14:WTCR-Rennwochenende im Elsass, Anneau du Rhin, 06. bis 07. August



Rennen 15 und 16:WTCR- Rennwochenende in Südkorea, Inje Speedium, 08. bis 09. Oktober



Rennen 17 und 18:WTCR-Rennwochenende in China, Ningbo International Speedpark, 05. bis 06. November



Rennen 19 und 20:WTCR-Rennwochenende in Macau, Circuito da Guia, 18. bis 20. November

