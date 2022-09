Mit der Verkündung der Rennwochenenden des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Bahrain und Saudi-Arabien ist der Rennkalender der diesjährigen Saison komplett. Die alles entscheidenden Rennen finden wie folgt statt.

Das Rennwochenende in Bahrain



Was steht an?- Die Rennen 15 und 16 der WTCR-Saison 2022



Wo?- Bahrain International Circuit



Wann?10. bis 12. November



Das Rennwochenende in Saudi-Arabien



Was steht an? Die Rennen 17 und 18 der WTCR-Saison 2022



Wo?Jeddah Corniche Circuit



Wann?25. bis 27. November

