Der Audi RS 3 LMS der zweiten Generation, in dem Gilles Magnus einen Sieg beim WTCR-Rennwochenende in Ungarn feierte, ist ab sofort weltweit im Handel erhältlich. Er ist der neueste Tourenwagen von Audi Sport.

Von der ersten Generation des RS 3 LMS wurden zwischen 2016 und 2021 weltweit 180 Exemplare verkauft.



Sein Nachfolger ist seit Mai für den Rennsport homologiert. Das von Audi Sport Customer Racing entwickelte Fahrzeug wird im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) auf allerhöchstem Niveau getestet – und zwar mit Erfolg. Beim WTCR-Rennwochenende in Spanien feierte er seinen Debütsieg mit Frédéric Vervisch am Steuer.



„Diese Markteinführung wurden von unseren Kunden lange erwartet“, sagte der Leiter von Audi Sport Customer Racing, Chris Reinke. „Unseren Kunden feierten bis jetzt mit dem Audi RS 3 LMS der ersten Generation 300 Rennsiege und 55 Meistertitel. Dabei haben wir wertvolle Erfahrungen gesammelt und viele Wünsche erhalten. Daraus und aus der Kreativität unserer Ingenieure ist das neue Auto entstanden.“



Der Audi RS 3 LMS der zweiten Generation ist für 137.500 Euro (zzgl. MwSt.) erhältlich und wird ab dem vierten Quartal 2021 rennfertig an die Teams ausgeliefert.

