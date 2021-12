Rob Huff hat seine Comeback-Saison im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) als „schrecklich“ bezeichnet. Dennoch feierte der Brite in Russland einen versöhnlichen Abschluss des Jahres 2021 mit seinem Sieg im zweiten Rennen.

Bei seinem Debüt auf dem Sotschi-Autodrom kämpfte sich der Fahrer eines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA Leon Competitión vom sechsten Startplatz aus an die Spitze.



Obwohl Huff kurz vor dem Ende noch einmal zittern musste, konnte er mit diesem Ergebnis die Enttäuschung aus Rennen 1 wettmachen und einen versöhnlichen Abschluss dieser schwierigen Saison feiern.



„Es war nicht leicht, das erste Rennen zu verdauen“, sagte Huff. „Wir hatten das beste Auto, wie die schnellste Rennrunde beweist. Ich konnte die Lücke zu den beiden Führenden schließen und kämpfte Rad an Rad mit [Frédéric] Vervisch, der dabei mein Auto beschädigte. Das war sehr frustrierend für uns, denn wir hätten es verdient gehabt zu gewinnen.“



„Doch wir wurden dann mit dem Sieg im zweiten Rennen belohnt, was wir uns nach dieser schrecklichen Saison wirklich verdient haben. Anders kann man es nicht ausdrücken. Wir hatten insgesamt sieben Ausfälle und hätten theoretisch zwei Rennen gewinnen müssen.“



Zu seinem Erfolg im zweiten Rennen sagte Huff: „Das Team hat einen fantastischen Job gemacht, um mein Auto rechtzeitig [für Rennen 2] zu reparieren. Sie sind in der letzten Minute vor Schluss fertig geworden.“



„Mein Start war fantastisch. Ich konnte sofort zwei Autos hinter mir lassen und wäre beinahe in Kurve 1 in Führung gegangen. Nach dem Restart lag ich auf Platz zwei und konnte direkt Néstor [Girolami] angreifen. Wir hatten dann einige Kurven über einen grandiosen Zweikampf. Im Anschluss konnte ich dann eine Lücke herausfahren.“



„In der gleichen Runde gingen die Zündaussetzer los und ich bekam gleichzeitig ein Warnsignal am Armaturenbrett, dass der Druck zu niedrig sei. Ich musste also die Führung sechs Runden lang ohne richtig funktionierende Gangschaltung verteidigen. Bei dem Glück, dass wir diese Saison hatten, habe ich schon damit gerechnet, dass das Auto einfach aufgeben würde. Ich bin also wirklich glücklich darüber, dass es bis zum Ende des Rennens durchgehalten hat.“



„Man ist immer nur so gut, wie sein letztes Rennen und ich habe dabei vom sechsten Startplatz aus gewonnen. Ich bin wirklich glücklich darüber, die Saison so zu beenden.“

