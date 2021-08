Luigi Ferrara wird seinen Fähigkeiten und seinen Kampfgeist demnächst in der PURE-ETCR-Rennserie unter Beweis stellen. Damit wechselt ein weiterer ehemaliger Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in die reinelektrische Tourenwagenserie.

Im Jahr 2018 absolvierte Ferrara sechs Rennen im WTCR. Dabei fuhr er für das Team Mulsanne eine Alfa Romeo Giulietta TCR von Romeo-Ferraris.



Am Hungaroring-Wochenende wird der Italiener anstelle des britischen Fahrers Oli Webb für das Romeo-Ferraris-Team an den Start gehen.



„Ich freue mich darauf, mit einem M1RA von Romeo-Ferraris an den Rennen in Ungarn teilzunehmen“, sagte Ferrara. „Ich möchte Michela [Cerruti] und Mario [Ferraris] für diese Chance danken und hoffe, dass ich ihr Vertrauen mit guten Leistungen auf der Strecke zurückzahlen kann.“



„Da ich mit ihnen bereits 2018 im WTCR gefahren bin, kenne ich das Team sehr gut. Außerdem kämpfte ich im selben Jahr mit einer Alfa Romeo Giulietta TCR in der TCR Italien um den Titel. Ich freue mich darauf, auf dieser wunderschönen Strecke mit einer Giulia zu fahren. Ich hatte die Gelegenheit, das Auto einen Tag lang in Varano zu testen, und das Gefühl war großartig. Wir müssen uns auf die hohen Temperaturen einstellen, aber ich bin optimistisch, dass wir das schaffen werden.“



Für das Romeo-Ferraris-Team treten außerdem der ehemalige WTCR-Pilot Luca Filippo, Rodrigo Baptista, sowie der „König“ des Wochenendes in Dänemark, Philipp Eng an.

