Am Freitag beginnt die Action des WTCR-Wochenendes in der Tschechischen Republik. Die Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) kämpfen heute in ihren TCR Autos um die Poleposition auf dem Autodrom Most.

Die Sessions am Freitag



1. Freies Training:12:00 Uhr - 12:45 Uhr



2. Freies Training:14:30 Uhr - 15:00 Uhr



Qualifying Q1:16:45 Uhr - 17:05 Uhr



Qualifying Q2:17:10 Uhr - 17:20 Uhr



Qualifying Q3:17:25 Uhr - 17:40 Uhr

