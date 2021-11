Die beiden Hauptprotagonisten im Kampf um die WTCR-Juniorenmeisterschaft erlebten ein komplett unterschiedliches erstes Freies Training beim Rennwochenende in Italien.

Der momentane Meisterschaftsführende, Gilles Magnus aus dem Team Comtoyou Audi Sport, setzte sich in seinem Audi RS 3 LMS an die Spitze der Zeitenliste. Sein Kontrahent Luca Engstler beschädigte die linke Vorderseite seines Hyundai Elantra N TCR nach einer Kollision mit einem Reifenstapel und blieb im Anschluss auf der Strecke stehen.



Der Deutsche liegt in der WTCR-Juniorenmeisterschaft nur zwei Punkte hinter Gilles Magnus. Als noch 18 Minuten von der 45-minütigen Session übrig waren, stellte er sich den Mikrofonen.



„Das Auto fühlte sich gut, nachdem wir das Set-up nach dem ersten Stint verändert hatten. Aber dann habe ich den Reifenstapel erwischt“, sagte der Fahrer aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. „Das war mein Fehler und es tut mir leid für die Jungs. Die Strecke ist noch sehr grün, weswegen wir am Ende der Session die besten Reifen aufziehen wollten, um eine schnelle Rundenzeit zu setzten. Das können wir jetzt leider nicht, weil die Jungs das Auto reparieren müssen. Aber so ist es nun einmal. Wir sind hier, um zu attackieren und zu kämpfen. Dabei bin ich etwas über das Limit gegangen, aber für das zweite Freie Training sollte wieder alles in Ordnung sein.“

