Der amtierende "König" des WTCR, Yann Ehrlacher, erhielt beim Saisonauftakt des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) am vergangenen Wochenende auf dem Circuit de Pau-Ville eine Sonderausgabe der berühmten Jacke für den von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader.

Normalerweise erhält diese Jacke der Fahrer, der nach einem Qualifying oder einem Rennen die Fahrermeisterschaft im WTCR anführt. Sobald er allerdings seine Führung verliert, muss er sie an den neuen Fahrer mit den meisten Punkten weiterreichen.



Doch die Jacke, die Ehrlacher während des Rennwochenendes in Frankreich erhalten hat, dient als Anerkennung für seine beiden Titel, die er in den vergangenen zwei Jahren eingefahren hat.



Während der Übergabe war auch der Motorsportdirektor von Goodyear, Ben Crawley, anwesend.

