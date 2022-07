Zusammen mit seinem Teamkollegen, Santiago Urrutia, wird der amtierende „König“ des WTCR, Yann Ehrlacher, das zweite Rennen auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi aus von der ersten Startreihe aus in Angriff nehmen.

Die beiden Titelkonkurrenten von Lynk & Co haben sich im Q2 die Plätze neun und zehn gesichert, wodurch sie das Reverse-Grid-Rennen von den Plätzen eins und zwei beginnen werden.



In der zweiten Reihe dahinter lauern die beiden Comotoyou-Audi-Sport-Piloten Mehdi Bennani und Gilles Magnus, die im Qualifying Siebter und Achter geworden sind, was die Plätze drei und vier im Reverse-Grid bedeutet.



Die dritte Startreihe wird Attila Tassi aus dem Team LIQUI MOLY Engstler und Esteban Guerrieri aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport gebildet.



Das erste Rennen in Italien beginnt am Sonntagvormittag um 11:55 Uhr, Rennen 2 folgt um 17:10 Uhr.

Ad

WTCR DAS QUALIFYING IN ITALIEN: GIROLAMI SCHLÄGT AZCONA IM KAMPF UM DIE POLE VOR 3 STUNDEN

WTCR DAS ZWEITE FREIE TRAINING IN ITALIEN: MICHELISZ SCHLÄGT AZCONA VOR 6 STUNDEN