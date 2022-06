Rob Huff sagt, dass seine Attacke auf den Sieg in Rennen 2 beim WTCR Rennen in Ungarn hat ihm geholfen, seinen Fehler zu korrigieren. Dieser hat ihm im Vorjahr seinem Team Zengö Motorsport am gleichen Ort eine Chance auf den Sieg gekostet.

Als der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) im Vorjahr im August den Hungaroring besucht hat, qualifizierte sich Huff auf der Poleposition. Aber dann beschädigte er sich sein Auto in Rennen 1 bei einem Reifenstapel und fehlte in der Startaufstellung von Rennen 2.



Aber diesen Sonntag gab es keinerlei Probleme. Huff stand in der ersten Reihe für die teilweise umgekehrte Startaufstellung von Rennen 2. Er wurde hinter Santiago Urrutia, der für Cyan Performance Lynk & Co fährt, Zweiter.



"Ich bin so glücklich für das Team", sagt der Zengő Motorsport-Fahrer. "Letztes Jahr kamen wir hierher, wir hatten die Poleposition und ich habe es im Rennen [davor] vermasselt, was bedeutete, dass wir nicht von der Poleposition starten konnten, was wirklich schade war. In diesem Jahr wollte ich das natürlich wiedergutmachen, und mit einem sechsten und einem zweiten Platz, zwei WTCR-Trophy-Siegen, drei Flaschen Champagner und drei Trophäen können wir sagen, dass uns das gelungen ist. Und das lässt Raum für Verbesserungen in der Zukunft, sodass wir nächstes Jahr wiederkommen und versuchen können, es noch einen Schritt besser zu machen."

Ad

WTCR RENNBERICHT: HITZE UND GROSSE INTENSITÄT! AZCONA UND URRUTIA GEWINNEN DIE WTCR ACTION IN UNGARN VOR 18 MINUTEN

Hungaroring Kollision mit Folgen: Reifen verabschiedet sich mitten im Rennen VOR 17 STUNDEN