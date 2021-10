Es ist Renntag im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR). Auf dem Autodrom Most in der Tschechischen Republik werden am Nachmittag die Läufe neun und zehn der diesjährigen Saison ausgetragen.





Rennen 1:Start um 14:15 Uhr (13 Runden, 54,756 Kilometer)



Podiumsfeier Rennen 1:Gegen 14:50 Uhr.



Rennen 2:Start um 17:10 Uhr (15 Runden, 63,180 Kilometer)



Podiumsfeier Rennen 2:Gegen 17:50 Uhr.



Alle Zeiten sind in der mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) angegeben. Änderungen vorbehalten. Die Startzeiten in der Tschechischen Republik H IER klicken, um die Rennen live zu verfolgen.

