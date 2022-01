Die Vorbereitungen für den FIA Tourenwagen-Weltcup 2022 laufen auf Hochtouren. Dabei findet das Erste der insgesamt zehn Rennwochenenden im April statt.

Rennen 1 und 2:WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik, Autodrom Most, 9. bis 10. April



Rennen 3 und 4:WTCR-Wochenende in Frankreich, Circuit de Pau-Ville, 7. bis 8. Mai



Rennen 5 und 6:WTCR-Wochenende in Deutschland, Nordschleife des Nürburgringes, 26. bis 28. Mai



Rennen 7 und 8:WTCR-Wochenende in Ungarn, Hungaroring, 11. bis 12. Juni



Rennen 9 und 10: WTCR-Wochenende in Spanien, Motorland Aragon, 25. bis 26. Juni



Rennen 11 und 12:WTCR-Wochenende in Portugal, Circuito do Vila Real, 2. bis 3. Juli



Rennen 13 und 14:WTCR-Wochenende in Russland, Sotschi-Autodrom, 6. bis 7. August



Rennen 15 und 16:WTCR-Wochenende in Südkorea, Inje Speedium, 8. bis 9. Oktober



Rennen 17 und 18:WTCR-Wochenende in China, Ningbo International Speedpark, 5.bis 6. November



Rennen 19 und 20:WTCR-Wochenende in Macau, Circuito da Guia, 18. bis 20. November

