Der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) feiert vom 20. bis 21. November das FIA Volunteer Weekend. Dabei soll den freiwilligen Helfern gedankt werden, die den Motorsport erst möglich machen.

Diese übernehmen, während eines Rennwochenendes des WTCR, eine Vielzahl von wichtigen Aufgaben, so auch am kommenden Wochenende, wenn die finalen Rennen der diesjährigen WTCR-Saison in Russland ausgetragen werden.



„Freiwillige Helfer sind die unbesungenen Helden des Motorsports“, sagte FIA-Präsident Jean Todt. „Ohne sie könnten wir schlicht und einfach keine Rennen fahren. Es ist wichtig, dass die FIA ihren unverzichtbaren Beitrag anerkennt, und das Volunteers Weekend stellt ihre harte Arbeit und ihr Engagement ins Rampenlicht, mit dem sie die Sicherheit und den Erfolg von Veranstaltungen auf der ganzen Welt gewährleisten.“



Präsident Todt fügte hinzu: „Das Wochenende bietet auch die Gelegenheit, die Vorteile aufzuzeigen, die Freiwillige durch ihr Engagement erhalten. Das könnte dazu beitragen, neue Menschen für den Motorsport zu gewinnen.“



Während des gesamten Wochenendes ist die gesamte Motorsport-Gemeinschaft - von Freiwilligen und Offiziellen bis hin zu Fans, Fahrern und Medienvertretern - aufgerufen, sich zu beteiligen und ihre Wertschätzung in den sozialen Medien zu zeigen.



Unter dem Hashtag #FIAVolunteersWeekend können die freiwilligen Helfer auf Twitter, Facebook und Instagram Fotos und Geschichten von sich selbst in Aktion teilen. Dabei ist es egal, ob sie bei Clubveranstaltungen oder Weltmeisterschaften geholfen haben. So erhalten sie während dieser zwei Tage die Gelegenheit, in Kontakt mit anderen Motorsport-Helfern zu kommen.

