Nach über einem Jahr Pause kehrt Bence Boldizs in den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zurück. Er ersetzt dabei Rob Huff, der seine Teilnahme am Rennwochenende in Bahrain Anfang der Woche zurückgezogen hat.

Huff, der nach einer unglaublichen Saison den WTCR-Trophy-Titel bereits eingefahren hat, war vor den beiden Rennwochenenden im Nahen Osten auch dritter in der Fahrermeisterschaft.



In Absprache mit seinem Team Zengő Motorsport entschied er sich trotzdem dazu, nicht in Bahrain fahren, wodurch ein Cockpit bei der ungarischen Mannschaft frei wurde. Bence Boldisz, der bereits für Zengő gefahren ist, war der ideale Mann, um das Steuer des CUPRA Leon Competición zu übernehmen und an diesem Wochenende an den Rennen teilzunehmen.



"Natürlich war ich sehr glücklich, als ich den Anruf bekam. Andererseits ist das nicht die Art und Weise, wie ich gerne herkommen möchte", erklärte Boldizs. "Rob ist eine fantastische Saison gefahren und er verdient es, hier zu sein, aber leider ist er das nicht und ich freue mich darüber, zurück zu sein. Vielen Dank an Zengő und an den WTCR."



Da er kein Cockpit für diese Saison gefunden hatte, konzentrierte sich Boldizs in diesem Jahr auf seinen Job als Manager im Reifenverkauf.



"Seit Sotschi im vergangenen November saß ich in keinem Auto", sagte der 25-jährige. "Ich war ein bisschen eingerostet im zweiten Freien Training. Das erste haben wir nach den vergangenen turbolenten Tagen noch verpasst, aber ich bin dennoch glücklich, zum ersten Mal in Bahrain zu sein. Ich will es einfach genießen. Die Strecke und die Einrichtungen sind wirklich erstaunlich."



"Eigentlich hätte ich zuhause in Ungarn arbeiten müssen, aber mein Chef hatte Verständnis für die Situation."



Dennoch ist Boldizs, der zusammen mit Dániel Nagy für Zengő Motorsport in Bahrain antritt, auf ein schwieriges Wochenende vorbereitet.



"Ehrlich gesagt, war es sehr einfach wieder ins Auto zu steigen, verglichen mit letzten Jahr", sagte Boldizs. "2020 hatte ich eine unglaubliche Debüt-Saison, aber 2021 war wirklich furchtbar. Jetzt habe ich hier ein neues Auto bekommen, wir sind im zweiten Freien Training einen kleinen Shakedown gefahren und es hat sich sofort besser angefühlt als im vergangenen Jahr."



"Es wäre klasse, wenn wir es ins Q2 schaffen würden, aber ich setzte mich selbst und das Team in dieser Situation nicht unter Druck."



"Ich habe zuhause weitertrainiert, zwar nicht wie im vergangenen Jahr, aber körperliche Fitness war noch nie mein Problem. Aber vielleicht wird es die mentale Fitness, denn man muss sich die gesamte Zeit konzentrieren und es werden über 30 Grad Celsius im Auto."

