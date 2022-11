Nicky Catsburg hat ein "schwieriges" WTCR-Rennen von Saudi-Arabien hinter sich gebracht, seine Rolle als Helfer für Mikel Azcona und BRC Hyundai N Squadra Corse zum doppelten Titelgewinn 2022 steht aber außer Frage.

Beim Saisonfinale 2022 des FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) am vergangenen Wochenende, dem WTCR-Rennen von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit in Dschidda, wurde Nicky Catsburg von BRC Hyundai N Squadra Corse als Fahrer eines zusätzlichen Hyundai Elantra N TCR an Bord geholt. Obwohl der Niederländer aufgrund seines Wildcard-Status nicht punkteberechtigt war, erwiesen sich seine Erfahrung und sein Tempo als unschätzbar wertvoll für BRC-Speerspitze Mikel Azcona und das gesamte Team. Azcona ist Champion der Fahrerwertung, das BRC-Team ist Champion der Teamwertung.

Ad

"Das WTCR-Rennen von Saudi-Arabien war ein sehr interessantes Rennen", so Catsburg, der in den Jahren 2019 und 2020 jeweils WTCR-Stammfahrer war. "Wir haben beide Titel [2022] gewonnen, sowohl in der Teamwertung als auch in der Fahrerwertung, haben also ein fantastisches Ergebnis erzielt. Für mich persönlich war es ein schwieriges Rennen. Das Qualifying lief gut und Rennen 1 war ganz okay."

WTCR DER WTCR GIBT IM NOVEMBER VOLLGAS: WILCARD-FAHRER DAVIDOVSKI BEEINDRUCKT MIT ERSTEM WTCR-PODIUM VOR 6 STUNDEN

"Rennen 2 hätte mein Rennen werden sollen", so Catsburg weiter. "Ich wollte den Sieg oder zumindest einen Podiumsplatz einfahren, wurde aber leider aus dem Rennen gerissen. Insgesamt muss ich sagen, dass es für uns alle ein sehr schönes Wochenende war. Ich bin sehr stolz darauf, ein kleiner Teil davon zu sein."

WTCR RENNBERICHT SAUDI-ARABIEN: STRAHLENDE GESICHTER BEI AZCONA, BERTHON UND MAGNUS NACH DEM LETZTEN WTCR UPDATE GESTERN UM 13:58 UHR