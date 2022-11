Comtoyou Racing unterstreicht seine Unterstützung für den internationalen Tourenwagen-Wettbewerb und wird in diesem Monat bei den Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR im Nahen Osten zwei zusätzliche Fahrzeuge einsetzen.

Das Team von Jean-Michel Baert, das vor kurzem in sein neues Hauptquartier im belgischen Gembloux umgezogen ist, verhilft zwei seiner bisherigen TCR Europe-Fahrer, Viktor Davidovski und Franco Girolami, zum WTCR-Debüt.



Davidovski, ein 42-jähriger Mazedonier, ist ein TCR Europe-Rennsieger und hat Comtoyou geholfen, den TCR Europe Team-Titel 2022 zu gewinnen. Der 30-jährige Argentinier Girolami, gewann in dieser Saison den TCR Europe-Fahrertitel und ist der jüngere Bruder des WTCR-Titelanwärters Néstor Girolami.



Obwohl beide aufgrund ihres Wildcard-Status beim Bahrain-Rennen des WTCR und beim Saudi-Arabien-Rennen des WTCR keine Fahrerpunkte sammeln können, werden sie mit ihren Goodyear-bereiften Audis zehn Kilogramm Ausgleichsgewicht mitnehmen und an den Podiumsfeiern teilnehmen, sollten sie bei einem der kommenden Rennen unter die ersten Drei kommen.



Das führende schwedische Team Lestrup Racing wird Comtoyou im Nahen Osten unterstützen, da die belgische Mannschaft von einem Vierer- auf ein Sechser-Team aufgestockt hat - ein WTCR-Rekord.



Davidovski wird seinen Audi RS 3 LMS mit der Startnummer 110 fahren, während Girolami sein identisches Auto mit der Startnummer 72 einsetzen wird, wobei beide unter dem Banner von Comtoyou Racing antreten werden.



Comtoyou-Teamchef François Verbist erklärte: "Dies ist eine wirklich gute Gelegenheit für Franco, sein Potenzial zu zeigen, an das wir wirklich glauben. Wir arbeiten jetzt seit einem Jahr mit ihm zusammen und er hat den TCR Europe-Titel als bester und herausragendster Fahrer wirklich verdient. Er ist auch ein wirklich harter Arbeiter und verdient es, im WTCR zu starten. Für uns als Team war es ein Wunsch, die Geschichte mit ihm in der WTCR fortzusetzen. Viktor hat den Ehrgeiz, in einer Weltklasse-Serie zu fahren, und wir sind sehr froh, dass wir ihm das ermöglichen konnten. Wir wissen, wozu er fähig ist.



"Die Ausweitung auf sechs Autos bedeutet natürlich mehr Arbeit, daher ist die Partnerschaft mit Lestrup Racing sehr wichtig. Aber nicht nur, dass einige ihrer Jungs zu unserem Team stoßen, als Teil einer gemeinsamen Aktion mit Audi Sport geben wir anderen Audi-Kunden die Möglichkeit, Erfahrungen in einer Weltserie zu sammeln, und wir sind sehr glücklich, die Unterstützung von Lestrup zu haben, einem Audi-Kundenteam in der Schwedischen Tourenwagen-Meisterschaft."



Verbist weiter: "Wir haben hohe Erwartungen für beide Veranstaltungen und sind bereit, bis zum Ende zu pushen. Wir sind auf jeden Fall positiv gestimmt, kommen mit null Kompensationsgewicht nach Bahrain und sind voll motiviert, den Rückstand auf Mikel Azcona in der Tabelle so gering wie möglich zu halten."



Davidovski sagte: "Sicherlich werden diese Rennen eine große Herausforderung sein, aber ich habe mit Franco am Simulator gearbeitet und jeden Tag trainiert, um mein Bestes zu geben. Es war schon immer ein Ziel, an einem Weltklasse-Event wie dem WTCR teilzunehmen. Ich weiß zwar, dass der WTCR im Vergleich zur TCR Europe eine andere Stufe ist, aber ich habe ein Rennen in der TCR Europe gewonnen, und in dieser Serie bekommt man Siege nicht geschenkt. Ich bin Comtoyou dankbar für diese Chance, es ist wie ein Traum, der wahr wird."



Girolami verfügt über begrenzte Erfahrungen mit dem 5,412 Kilometer langen Bahrain International Circuit, die er in der vergangenen Saison beim Rookie-Test der FIA Langestrecken-WM gesammelt hat, allerdings im GTE-Auto. "Nach dem unglaublichen Jahr, in dem wir mit Comtoyou den Titel in der TCR Europe gewonnen haben, ist dies eine großartige Gelegenheit, und ich möchte allen danken, die dies möglich gemacht haben", sagt der Argentinier. "Es wird eine große Herausforderung sein, aber ich fühle mich bereit, das Beste aus dieser Chance zu machen. Natürlich wird es Schritt für Schritt gehen, denn während das Niveau in der TCR Europe im Moment sehr hoch ist, sind im WTCR die zehn besten Fahrer der Welt im Tourenwagensport vertreten. Daher wird es sehr interessant sein, den WTCR zu verstehen und zu versuchen, sich zu verbessern und von den Teamkollegen zu lernen. Ich habe keine Ziele, das Einzige, was ich immer versuche, ist mein Bestes zu geben und mich mit viel Simulatorarbeit und Training bestmöglich auf alle Veranstaltungen vorzubereiten."



Durch Girolamis Teilnahme am Bahrain-Rennen des WTCR und am Saudi-Arabien-Rennen des WTCR werden zum ersten Mal zwei Brüder in einem WTCR-Rennen an den Start gehen. Néstor Girolami wird in einem ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR antreten.



Die Teilnahme des jüngeren Girolami stellt außerdem sicher, dass mit dem von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Mikel Azcona (2018 und 2021) und Mehdi Bennani (2020) drei TCR Europe-Titelträger in dieser Saison in der WTCR an den Start gehen werden.



Der Marokkaner Bennani wird unter dem Banner des Comtoyou Team Audi Sport an der Seite von Gilles Magnus antreten, während Nathanaël Berthon und Tom Coronel für das Comtoyou DHL Team Audi Sport an den Start gehen. Alle vier sind WTCR-Rennsieger.



Der Bahrain International Circuit ist vom 10. bis 12. November Schauplatz des Bahrain-Rennen des WTCR, den Läufen 15 und 16 der WTCR-Saison 2022, während der Jeddah International Circuit vom 25. bis 27. November Schauplatz des Saudi-Arabien-Rennen des WTCR, den Läufen 17 und 18, ist. Klicken SieHIER, um den vorläufigen Stand der Dinge zu sehen.



Wie die Brüder Franco und Néstor Girolami darüber denken, im WTCR gegeneinander anzutreten, werden wir in Kürze veröffentlichen.



Fotos:TCR-series.com

