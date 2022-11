Das Starterfeld des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) hat sich beim finalen Rennwochenende in Saudi-Arabien auf dem Dschidda Corniche Circuit für ein gemeinsames Foto zusammengefunden.

Von links nach rechts: Esteban Guerrieri, Néstor Girolami, Tiago Monteiro, Attila Tassi, Nicky Catsburg, Norbert Michelisz, Mikel Azcona, Dániel Nagy, Rob Huff, Bence Boldizs*, Tom Coronel, Nathanaël Berthon, Gilles Magnus, Viktor Davidovski, Franco Girolami und Ahmed Bin Khanen.



*Boldizs, der beim vergangenen Rennwochenende in Bahrain sein WTCR-Comeback gegeben hat, ist zwar an der Strecke, wird aber nicht am WTCR-Rennwochenende in Saudi-Arabien teilnehmen.

