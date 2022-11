Der letzte Renntag des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) bricht an. Hier eine kleine Erinnerung, wann die Rennen in Saudi-Arabien starten.

17:40 Uhr: Rennen 1 (30 Minuten plus eine Runde) (Live im Eurosport Player, auf Eurosport 1 und anderen Sendern weltweit)

20:15 Uhr: Rennen 2 (25 Minuten plus eine Runde) (Live im Eurosport Player, auf Eurosport 1 und anderen Sendern weltweit)



Alle Zeitangaben entsprechen der deutschen Zeit. Die Ortszeit in Saudi-Arabien ist jeweils zwei Stunden später. Änderungen vorbehalten.

