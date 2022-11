Der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) kehrt vom 10. bis 12. November auf die Strecke zurück. Das vorletzte Rennwochenende in Bahrain wird Motorsportgeschichte schreiben.

Die Europa-Tour, der diesjährigen Saison endete bereits mit dem Rennwochenende im Elsass, bei dem Nathanaël Berthon als sechster Rennsieger der Saison hervorging. Nun werden im Nahen Osten die verbleibenden vier Rennen der Saison ausgetragen. Doch bevor der WTCR am 28. November auf dem Jeddah Corniche Circuit sein 108. und letztes Rennen nach fünf denkwürdigen Saisons bestreitet, steht an diesem Wochenende erstmal der Bahrain International Circuit im Rampenlicht.Die 5,412 Kilometer lange Strecke, auf der 2004 zum ersten Mal ein Formel-1-Grand-Prix stattfand, ist für die meisten WTCR-Piloten noch komplettes Neuland. Einer, der schon Erfahrung auf dem Kurs gesammelt hat, ist der 33-jährige Nathanaël Berthon aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport. Berthon rechnet mit einem spannenden Rennwochenende, das zusammen mit dem finalen Rennlauf der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), den acht Stunden von Bahrain, ausgetragen wird. „Es wird sehr spannend, denn es gibt hier lange Geraden und harte Bremszonen, weswegen wir viel Action und viele Überholmanöver sehen werden“, so Berthon, der 2015 das Podium in Bahrain mit der GP2 besucht hat.Das Rennwochenende in Bahrain, welches den ersten Besuch des WTCR im Nahen Osten darstellt, kommt in einer hochspannenden Phase der Saison, in der sich der Kampf um den Titel des „Königs“ des WTCR 2022 entscheidet. Der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader, Mikel Azcona, führt mit 35 Punkten Vorsprung auf Néstor Girolami aus dem Team All-INKL-COM Münnich Motorsport die Fahrermeisterschaft an. Doch, bei den beiden verbleibenden Rennwochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien werden noch 130 Punkte vergeben, weshalb der Titelkampf und auch die Teammeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) noch lange nicht entschieden sind.„Es ist sehr intensiv“, sagte der 26-jährige Azcona. „Man kann sich nicht zurücklehnen, denn wenn man sich ein Wochenende zurücklehnt, wird man von der Spitze verdrängt. Man muss sich also konzentrieren und darf keine Fehler machen, um auf den vorderen Plätzen zu landen. Das ist nicht einfach, denn wir haben die Zweikämpfe [beim Rennwochenende im Elsass] gesehen. Aber ich bin froh, den ersten Platz zu behalten. Es ist unglaublich, die Meisterschaft anzuführen, aber es bleibt keine Zeit sich zurückzulehnen.“Azcona, der noch nie „König“ des WTCR wurde, aber bereits drei Rennen in dieser Saison gewonnen hat, kann im Titelkampf auf die Unterstützung zweier ehemaligen „Könige“ setzen: sein Teamkollege Norbert Michelisz, Titelträger 2019, und sein Teammanager, Gabriele Tarquini, der sich 2018 die WTCR-Krone holte und sich am Ende der vergangenen Saison aus dem Motorsport zurückzog.„Es ist ein harter Konkurrent, aber er ist auch ein fairer Racer, was ich zu schätzen weiß“, sagte der ungarische Nationalheld Norbert Michelisz über Azcona. „Seine Kombination aus Alter, Erfahrung, Talent, Stil und Selbstbewusstsein ist sehr beeindruckend. Er weiß, wann er etwas riskieren und wann er sich zurückhalten muss. Unter nassen Bedingungen, wenn es regnet, ist er wahrscheinlich einer der besten Fahrer.“Rein rechnerisch gesehen, kann auch Michelisz, der in der Meisterschaft auf Platz acht liegen, den Titel des „Königs“ des WTCR noch wegschnappen. Allerdings haben einige Fahrer eine noch bessere Chance. Dazu zählen Néstor Girolami und die beiden Audi-Piloten Gilles Magnus und Berthon, die auf den Plätzen vier und fünf liegen. HIER klicken für die vollständige Meisterschaftswertung nach 14 Rennen.15 und 16 von 2010. bis 12. NovemberInternationale Rennstrecke von BahrainTor 255, Golf von Bahrain Avenue Umm Jidar, Sakhir, 1062 Bahrain5,412 Kilometer30 Minuten + 1 Runde25 Minuten + 1 RundeWird noch aufgestelltWird noch aufgestelltMit dem ersten Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) im Nahen Osten auf dem Bahrain International Circuit wird diese Woche Motorsportgeschichte geschrieben. Das Rennwochenende, das in Zusammenarbeit mit dem WEC-Promoter Le Mans Endurance Management organisiert wird, umfasst ein Rennen am Freitag, den 11. November, und ein zweites Rennen am Samstag, den 12. November. Danach folgt das WEC-Finale, die 8 Stunden von Bahrain. Der 5,412 Kilometer lange Bahrain International Circuit, der 2004 eröffnet wurde und aus der Feder des renommierten Streckendesigners Hermann Tilke stammt, umfasst 15 Kurven.10:50-11:35 Uhr: 1. Freies Training15:30-16:00 Uhr: 2. Freies Training12:40-13:00 Uhr: Qualifying Q1 (Live auf dem Eurosport Player und anderen Sendern weltweit)13:05-13:15 Uhr: Qualifying Q2 (Live im Eurosport Player und bei anderen Sendern weltweit)13:25-13:40 Uhr: Qualifying Q3 (Live im Eurosport Player und bei anderen Sendern weltweit)19:05 Uhr: Rennen 1 (30 Minuten+1 Runde) (Live im Eurosport Player und bei anderen Sendern weltweit)Gegen 19:50 Uhr: Podiumsfeier Rennen 110.00 Uhr: Rennen 2 (25 Minuten + 1 Runde) (Live im Eurosport Player und bei anderen Sendern weltweit)Gegen 10:40 Uhr: Podiumsfeier Rennen 214.00 Uhr: Start der von BAPCO präsentierten 8 Stunden von Bahrain*Der WTCR ist nach dem zweiten Rennen im Elsass 104 Rennen alt. Mit Tom Coronel und Esteban Guerrieri sind zwei Fahrer bei 103 Rennen dabei gewesen. Norbert Michelisz ist insgesamt 102 Mal gestartet.*Kein Fahrer hat mehr Rennsiege im WTCR als Esteban Guerrieri: Der Honda-Pilot aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport konnte zehn Rennen gewinnen.*Seit Beginn des WTCR im Jahr 2018 haben Gabriele Tarquini (einmal), Norbert Michelisz (einmal) und Yann Ehrlacher (zweimal) die Fahrertitel geholt.*Mit dem Rennwochenende in Bahrain gastiert der WTCR zum ersten Mal im Nahen Osten. Bahrain ist dabei das 17. Gastgeberland des WTCR.*Während Nathanaël Berthon auf dem Bahrain International Circuit bereits in der GP2 und der FIA World Endurance Championship gefahren ist, ist Attila Tassi der einzige WTCR-Fahrer, der die Strecke in einem TCR-Auto unter Rennbedingungen kennengelernt hat.Nathanaël Berthon ist bereits in der GP2 und in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft auf dem Bahrain International Circuit gefahren, doch der einzige WTCR-Fahrer, der bisher auf der Strecke in einem TCR-Auto Rennen gefahren ist, ist Attila Tassi.*Der 2004 eröffnete Kurs, auf dem der Formel-1-Grand-Prix von Bahrain ausgetragen wird, ist der 22. Austragungsort des WTCR.*Zwölf Fahrer gewannen WTCR-Rennen in der Saison 2021, wobei alle fünf Kundenrennmarken mehr als einmal siegten.*Zwölf Nationalitäten waren in dieser Saison im WTCR vertreten, zwei weitere durch Teams und zwei weitere durch Hersteller, was die globale Attraktivität des WTCR unterstreicht.*Dániel Nagy ist der einzige WTCR-Rennfahrer, der in dieser Saison noch keinen WTCR-Sieg errungen hat, obwohl er bereits einmal Zweiter wurde und beim WTCR-Rennwochenende im Juni in Führung lag.*Der Honda Civic Type R Limited Edition ist in der dritten Saison das offizielle Safety-Car des WTCR. Richard Veldwisch aus den Niederlanden ist beim WTCR-Rennwochenende in Bahrain als Fahrer im Einsatz.Der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader: Mikel Azcona, 241 Punkte2. Néstor Girolami, 206 Punkte3. Rob Huff, 187 Punkte4. Gilles Magnus, 165 Punkte5. Nathanaël Berthon, 160 Punkte1. BRC Hyundai N Squadra Corse, 368 Punkte2. ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 311 Punkte3. Comtoyou Team Audi Sport, 255 Punkte4. Zengő Motorsport, 224 Punkte5. Comtoyou DHL Team Audi Sport, 218 Punkte1. Rob Huff, 124 Punkte2. Mehdi Bennani, 74 Punkte3. Tom Coronel, 66 Punkte4. Dániel Nagy, 36 Punkte HIER klicken für die vollständigen Meisterschaftsstände.