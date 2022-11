Während die Vorbereitungen für das Bahrain-Rennen des WTCR weitergehen, hier einige Fakten über den FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR und seinen ersten Besuch im Nahen Osten.

*Der WTCR ist nach dem zweiten Lauf beim Elsass-Rennen des WTCR 104 Rennen alt. Zwei Fahrer, Tom Coronel und Esteban Guerrieri (im Bild), haben 103 Starts absolviert, während Norbert Michelisz 102 Mal gestartet ist.

*Esteban Guerrieri ist was die Rennsiege betrifft der erfolgreichste Fahrer des WTCR: Der Honda-Pilot triumphierte zahnmal für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*Seit Beginn des WTCR im Jahr 2018 haben Gabriele Tarquini (einmal), Norbert Michelisz (einmal) und Yann Ehrlacher (zweimal) die Fahrertitel geholt.

*Das Bahrain-Rennen des WTCR ist die erste WTCR-Veranstaltung, die im Nahen Osten stattfindet, und Bahrain ist das 17. Land, das die Serie ausrichtet.

*Während Nathanaël Berthon auf dem Bahrain International Circuit bereits in der GP2 und der FIA Langstrecken-WM gefahren ist, ist Attila Tassi der einzige WTCR-Fahrer, der die Strecke in einem TCR-Auto unter Rennbedingungen kennengelernt hat.

*Der 2004 eröffnete Kurs, auf dem der Formel-1-Grand-Prix von Bahrain ausgetragen wird, ist der 22. Austragungsort der WTCR.

*Sechs Fahrer haben in dieser Saison WTCR-Rennen gewonnen, wobei alle Automarken mehr als einmal siegten.

*Zwölf Nationalitäten waren in dieser Saison im WTCR vertreten, zwei weitere durch Teams und zwei weitere durch Hersteller, was die globale Attraktivität des WTCR unterstreicht.

*Dániel Nagy ist der einzige WTCR-Rennfahrer, der in dieser Saison noch keinen WTCR-Sieg errungen hat, obwohl er bereits einmal Zweiter wurde und beim Spanien-Rennen des WTCR im Juni in Führung lag.

*Der Honda Civic Type R Limited Edition ist in der dritten Saison das offizielle Safety-Car des WTCR. Richard Veldwisch aus den Niederlanden ist beim Bahrain-Rennen des WTCR als Fahrer im Einsatz.

