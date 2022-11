10 Fakten vor den Saison-entscheidenden Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR an diesem Wochenende in Saudi-Arabien.

1:Der WTCR ist nach dem zweiten Lauf beim Bahrain-Rennen des WTCR 106 Rennen alt. Zwei Fahrer, Tom Coronel und Esteban Guerrieri, haben 105 Starts absolviert, während Norbert Michelisz 104 Mal gestartet ist.



2:Esteban Guerrieri ist der erfolgreichste Fahrer der WTCR in Bezug auf Rennsiege: Der Honda-Pilot triumphierte zehnmal für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



3:Seit Beginn des WTCR im Jahr 2018 haben Gabriele Tarquini (einmal), Norbert Michelisz (einmal) und Yann Ehrlacher (zweimal) die Fahrertitel geholt.



4:Das Saudi-Arabien-Rennen des WTCR ist die zweite WTCR-Veranstaltung, die im Nahen Osten stattfindet. Saudi-Arabien ist das 18. Land, in dem die Serie ausgetragen wird.



5:Keiner der Fahrer, die am Saudi-Arabien-Rennen des WTCR teilnehmen, hat den neuen Short Track des Jeddah Corniche Circuit im Wettbewerb getestet.



6:Die hochmoderne Rennstrecke am Roten Meer, die 2021 eröffnet wurde und den Großen Preis von Saudi-Arabien der Formel 1 beherbergt, ist der 23. Austragungsort eines WTCR-Rennens.



7:Vierzehn Nationalitäten werden in dieser Saison im WTCR vertreten sein, zwei weitere durch Teams und zwei weitere durch Hersteller, was die globale Attraktivität des WTCR unterstreicht.



8:Ahmed Bin Khanen wird der erste Fahrer aus dem Nahen Osten sein, der im WTCR antritt. Mehdi Bennani war der erste arabische Fahrer in der Serie, der 2018 sein WTCR-Debüt gab.



9:Dániel Nagy ist der einzige WTCR-Fahrer, der in dieser Saison noch keinen WTCR-Rennsieg errungen hat, obwohl er bereits einmal Zweiter wurde und beim Spanien-Rennen des WTCR im Juni in Führung lag.



10:Der Honda Civic Type R Limited Edition ist in der dritten Saison das offizielle Safety-Car des WTCR. Pedro Couceiro aus Portugal ist beim Saudi-Arabien-Rennen des WTCR am Steuer.



Bild:DPPI.net

