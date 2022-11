Für Néstor Girolami aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport wird es am Rennsonntag in Saudi-Arabien mehr um die Verteidigung als um den Angriff gehen.

Eigentlich wollte Girolami an diesem Wochenende verhindern, dass Mikel Azcona der neue "König" des WTCR wird. Doch nun muss er sich darauf konzentrieren, den immer näherkommenden Nathanaël Berthon im Kampf um den zweiten Platz in der Fahrermeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) im Griff zu halten.



Berthon befindet sich momentan noch 27 Punkte hinter Girolami, doch am Sonntag werden noch 55 Punkte vergeben. Dabei steht Berthon allerdings im ersten Rennen auf dem Dschidda Corniche Circuit auf der Poleposition, während Girolami nach einem schwierigen Qualifying von Rang 15 ins Rennen gehen muss.



Obwohl Girolami 2022 mit drei Polepositions und zwei weiteren Top-3-Ergebnissen im Qualifying einen neuen Rekord im WTCR aufstellte, konnte er in Saudi-Arabien nicht an diese Leistungen anknüpfen, wodurch seine ohnehin nur mathematischen Titelhoffnungen endgültig zerplatzten. Am Ende qualifizierte er sich in seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Honda Civic Type R TCR nur auf Startplatz zwölf.



Doch es kam noch schlimmer. Weil er nach dem Qualifying nicht die benötigte Sprintmenge im Auto hatte, wurden dem Argentinier alle Zeiten im Qualifying gestrichen, wodurch er nun beide Rennen von ganz hinten aus starten muss.



"Es war ein schwieriger Tag, um ehrlich zu sein", sagte Girolami. "Ungefähr genauso schwierig wie in Aragon in den letzten Jahren. Wir haben hier ein Problem, mit den Top-Speeds der anderen mitzuhalten und es gab nichts, das ich den Vorne-Platzierten hätte entgegenhalten können. Aber das betrifft alle Honda-Fahrer. Ich will die Saison mit einem guten Ergebnis abschließen, was natürlich jetzt noch etwas schwieriger geworden ist. Aber so ist jetzt nun mal die Ausgangslage und wir werden definitiv bis zum Ende kämpfen. Ich möchte Mikel Azcona auch zum Gewinn des Titel gratulieren. Er hat ihn sich verdient. Gratulation an ihn und an sein Team."

