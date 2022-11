Obwohl er beim ersten Besuch des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) am vergangenen Wochenende zweimal aus der Boxengasse startete, fuhr Dániel Nagy beide Male Punkte ein.

Aufgrund mangelnder Ersatzteile hätten Schäden nicht reperariert werden können. Darum entschieden sich die Bosse bei Zengő Motorsport dazu, Nagy und seinem Teamkollegen Bence Boldizs in beiden WTCR-Rennen in Bahrain aus der Boxengasse starten zu lassen.



Trotz dieses Nachteils beendete der Ungar Nagy das erste Rennen auf Rang elf, bevor es für ihn in seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA Leon Competitión im zweiten Rennen noch einen Rang nach oben ging.



"Wir hatten keine Ersatzteile und keine Ressourcen, um an diesem Wochenende wirklich wettbewerbsfähig zu sein", erklärte Nagy. "Wir sind aus der Boxengasse gestartet, waren aber sofort schnell unterwegs. Nach drei oder vier Runden gehörten wir in beiden Rennen zu den Schnellsten. Wir konnten überholen und den hinteren Teil des Feldes einholen. Das habe ich wirklich genossen."



"Natürlich gibt es kein 'was wäre wenn", das gibt es nirgendwo und besonders nicht im Motorsport. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir ein sehr gutes Wochenende gehabt hätten, wenn wir wettbewerbsfähig gewesen wäre. Ich denke, wir haben angesichts unserer Möglichkeiten das Maximum herausgeholt. Dafür bedanke ich mich bei meinen Team und den Mechanikern. In diesen schwierigen Umständen hat jeder hart gearbeitet."

