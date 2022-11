Die beiden saisonentscheidenden Rennwochenenden des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) im Nahen Osten werden von zwei weiteren Fernsehsendern übertragen.

In der Region des Nahen Osten und Nordafrika (MENA) wird der WTCR von Starzplay übertragen, während der nordmazedonische Sender Televizija 24 alle Sessions sowohl digital als auch über das lineare Fernsehen verfügbar macht. Beide Sender steigen mit ihrer Berichterstattung über den WTCR mit den Rennwochenenden in Bahrain (10. bis 12. November) und Saudi-Arabien (25. bis 27. November) ein.Sie schließen sich den bisherigen Sendern, wodurch der WTCR mittlerweile von 22 Sendern in insgesamt 188 Ländern übertragen wird.Das Debüt von Viktor Davidovski im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) hat in seinem Heimatland Nordmazedonien großes Interesse hervorgerufen. Aus diesem Grund überträgt Televizija 24 am Samstag, den 12. November, um 10:40 Uhr MEZ eine Wiederholung des ersten Rennens und das zweite das Rennen zur besten Sendezeit um 18:20 Uhr live. Davidovski, ein Rennsieger der TCR Europa, wird die beiden Rennwochenenden im Nahen Osten in einem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS für das Comtoyou Racing betreiten.Starzplay wird alle Rennen der Rennwochenenden von Bahrain und Saudi-Arabien für alle 27 Länder der MENA-Region auf seiner OTT-Plattform zur Verfügung stellen. Zu den Ländern gehören: Ägypten, Algerien, Bahrain, Dschibuti, Iran, Irak, Jordanien, Katar, Königreich Saudi-Arabien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Pakistan, Somalia, Südsudan, Sudan, Syrien, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen, Westjordanland, Gazastreifen und Palästina. Beim Rennwochenende in Bahrain wird Starzplay das Qualifying, Rennen 1 und Rennen 2 live übertragen. Den Zuschauern wird empfohlen, ihr lokales Fernsehprogramm zu überprüfen.Der actiongeladene FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) wird an diesem Wochenende ein weiteres Kapitel Motorsportgeschichte schreiben. Das Rennwochenende in Bahrain bildet die erste von zwei Veranstaltungen im Nahen Osten. Das große Finale und den absoluten Höhepunkt bildet vom 25. bis 27. November das Rennwochenende in Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit.Das Rennwochenende in Bahrain, welches den ersten Besuch des WTCR im Nahen Osten darstellt, kommt in einer hochspannenden Phase der Saison, in der sich der Kampf um den Titel des „Königs" des WTCR 2022 entscheidet. Der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader, Mikel Azcona, führt mit 35 Punkten Vorsprung auf Néstor Girolami aus dem Team All-INKL-COM Münnich Motorsport die Fahrermeisterschaft an. Doch, bei den beiden verbleibenden Rennwochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien werden noch 130 Punkte vergeben, weshalb der Titelkampf und auch die Teammeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) noch lange nicht entschieden sind. Das erste Rennen auf dem Bahrain International Circuit findet am Freitag, den 11. November, um 19:05 Uhr Ortszeit statt. Rennen 2 folgt am Samstag, den 12. Noember, ab 10:00 Uhr. Das erste Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit ist für Sonntag, den 27. November, um 19:45 Uhr Ortszeit angesetzt, Rennen 2 startet um 22:15 Uhr.Jean-Baptiste Ley, WTCR-Direktor, Discovery Sports Events, sagte: "Wir freuen uns, Starzplay und Televizija 24 in unserer Familie der globalen Fernsehsender für die saisonentscheidenden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien begrüßen zu dürfen. Da die Titel in der Fahrer- und in der Teamwertung auf dem Spiel stehen, erwarten wir jede Menge Action und Unterhaltung auf zwei hervorragenden Rennstrecken, dem Bahrain International Circuit und dem Jeddah Corniche Circuit. Das sprintartige Format der FIA Tourenwagen-Weltcups bedeutet, dass es nie langweilig wird, wenn gleichstarke Autos mit Spitzenfahrern Runde für Runde um die Position kämpfen. HIER finden Sie alle Übertragungsinformationen zum Rennwochenende in Bahrain.