Rob Huff, der bereits als Sieger der WTCR-Trophy-Meisterschaft feststeht, sagt, dass ein starkes Ergebnis in Saudi-Arabien die perfekte Belohnung für sein Team Zengő Motorsport und seinen Teamchef Zoltán Zengő, den Huff als "Krieger" bezeichnet.

Beim vergangenen Rennwochenende in Bahrain konnte der Tourenwagenweltmeister von 2012 aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten nicht teilnehmen. Doch nun ist Huff für die entscheidenden Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Saudi-Arabien zurück. Der Brite hat noch immer die Chance, die Meisterschaft in den Top drei abzuschließen.



"Es war eine fantastische Saison für uns und ich bin einfach glücklich, nachdem, was uns passiert ist, die Chance zu erhalten, zurückzukehren und die Saison zu Ende zu fahren", sagte der CUPRA-Pilot. "Das Team, die Mechaniker, wirklich jeder verdient es die Saison auf einem Hoch abzuschließen."



"Als die Nachricht kam, dass wir nicht in Bahrain fahren würden, hat das vielen Mensch das Herz gebrochen. Unser Team besteht nicht nur aus bezahlten Mechanikern, sondern sie tuen das, weil sie das Team, Zoltán und Zengő lieben. Es wäre nicht gut, wenn wir die Saison nach den Geschehnissen in Bahrain mit einem schlechten Ergebnis beenden würden. Wir wollen die Saison für Zoltán Zengő mit einem positiven Resultat beenden. Er ist Krieger, der alles organisiert hat, damit wir mit den anderen auf Augenhöhe kämpfen können. Diese Leistung ist ziemlich beeindruckend und hat das, was wir erreicht haben in diesem Jahr, erst möglich gemacht. Ich werde alles tun, um die Saison mit einem starken Ergebnis zu beenden."



Huff, der 2022 zwei Rennen gewonnen hat, hat sich auf dem Dschidda Corniche Circuit auf Platz elf qualifiziert, ein Platz vor Teamkollege Dániel Nagy.

