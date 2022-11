Rob Huff begründet sein Fehlen beim vorletzten Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Bahrain.

Nach der Europatour des WTCR befindet sich Rob Huff auf Platz drei in der Fahrermeisterschaft und die WTCR-Trophy-Meisterschaft hat er dank einer Vielzahl beeindruckender Leistungen sogar schon für sich entschieden. Dennoch hat sich Huff dazu entschieden, nicht für das Team Zengő Motorsport an diesem Wochenende in Bahrain anzutreten. Stattdessen fokussiert er sich auf den anstehenden Grand Prix von Macau, bei dem er mit einem elften Sieg seinen Rekord für die meisten Rennsiege in Macau weiter ausbauen möchte.



"Es ist ein große Enttäuschung, aber ich muss euch allen mitteilen, dass ich nicht am Rennwochenende in Bahrain mitteilen werden", schrieb Huff in einem Instagram-Post. "Nach dieser unglaublichen Saison fiel mir die Entscheidung sehr schwer. Allerdings habe ich aufgrund der anhalten Probleme innerhalb von Zengő Motorsport keine andere Wahl."



"Uns fehlt es als Team an den Ressourcen, die wir benötigen, weswegen es meinen Ingenieuren, den Mechanikern und mir nicht möglich gewesen ist, uns auf eines der wichtigsten Rennwochenenden des Jahres vorzubereiten. Aus diesem Grund ist das Zurückziehen meiner Teilnahme die einzige Möglichkeit."



"Es ist eine unheimliche Enttäuschung, nicht um den Weltmeistertitel fahren zu können und jeder der mich kennt, weiß, dass wir nichts unversucht gelassen haben."



"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen Mitgliedern von Zengő Motorsport meinen Dank auszusprechen. Ein besonderer Dank geht dabei an meine Mechaniker und meine Ingenieure, die unglaublich hart gearbeit haben. Ich bin unheimlich enttäuscht darüber, dass ich diese Entscheidung treffen musste."

Ad

WTCR DER WTCR GIBT IM NOVEMVER VOLLGAS: DER FREITAG IN BAHRAIN VOR EINER STUNDE

WTCR DAS ZWEITE TRAINING IN BAHRAIN: GUERRIERI VOR TEAMKOLLEGE GIROLAMI VOR 19 STUNDEN