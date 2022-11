Nachdem Qualifying in Saudi-Arabien wurde Mikel Azcona zum neuen "König" des WTCR gekrönt. Das hatte der 26-Spanier aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse im Anschluss zu sagen.

"Es ist ein fantastisches Gefühl. Darauf habe ich sehr lange hingearbeitet, eigentlich mein ganzes Leben lang. Ich muss sagen, diese Saison war wirklich perfekt. Vom ersten Moment an, als ich neu zum Team gestoßen bin, wurde ich von allen hervorragend aufgenommen, von Norbi, von allen Teammitglieder, meinen Mechanikern, wirklich allen. Wenn man sich mit guten Leuten umgibt, werden einem selbst gute Dinge passieren. Ich muss mich bei jedem im Team für ihren Einsatz bedanken, nicht nur an den Rennwochenenden, sondern auch für ihre Arbeit von Montag bis Montag."



"Die Welt hat während der gesamten Saison verrückt gespielt, in Pau allerdings auf eine gute Art und Weise. Ich muss mich bei Norbi für die gesamte Saison bedanken. Wir haben hervorragend zusammengearbeitet. Er ist ein fantastischer Teamkollege und ein fantastischer Freund. Jemanden wir ihn an der Seite zu haben, ist einfach unglaublich. Wie gesagt: Wenn man sich mit guten Leuten umgibt, werden einem gute Dinge passieren und diese Trophäe ist der Beweis. Deswegen vielen Dank an Hyundai Motorsport und BRC. Ich bin jetzt Weltmeister und es ist ein fantastisches Gefühl. Ich muss mich auch bei meiner Familie, meiner Freundin und bei all den Leuten bedanken, die mich in dieser Zeit unterstützt haben, was wirklich viele Menschen sind."



"Ich bin sicher, im Moment schauen mir alle aus meinem Heimatdorf zu, was nicht so viele sind, denn es hat nur 2000 Einwohner. Aber sie werden mir sicherlich zusehen. Ich bin sehr glücklich und sehr stolz. Jetzt müssen wir feiern und den Moment mit dem Team genießen. Aber wir müssen uns auch auf die Rennen morgen konzentrieren, denn wir brauchen die Punkte noch für die Teammeisterschaft und ich will Norbi dabei helfen, noch ein paar Plätze in der Fahrermeisterschaft nach vorne zu kommen. Es ist unglaublich. Mir fehlen im Moment ehrlich gesagt die Worte."



"In den letzten beiden Rennen in Bahrain war ich sehr nervös. Wir wussten, wir führen die Meisterschaft an, aber wir wussten auch, wie schnell die Honda und die Audi waren. Das hat mir Sorgen bereitet. Ich habe mich den ganzen Sommer lang auf diesen Moment vorbereitet. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es so einfach werden würde. Es ist also wahr - Bahrain war für uns das beste Wochenende. Hauptsächlich, weil wir mit Nicky ein weiteres Auto dazubekommen haben. Er und Norbi haben mir so sehr geholfen. Wir haben an diesem Wochenende 59 Punkte geholt, was wirklich fantastisch war. Es ist natürlich immer gut, wenn du mit einem großen Meisterschaftsvorsprung in das letzte Rennwochenende gehst. Dennoch, auch mit 60 Punkten Vorsprung bist du immer noch nervös, immerhin geht es um eine Weltmeisterschaft und die willst du gewinnen und nicht Zweiter werden. Als Rennfahrer willst du sowieso immer gewinnen. Also war ich trotz des großen Abstandes sehr nervös. Jetzt bin ich entspannter. Aber es ist ein Wechselbad der Gefühle an so einem Wochenende: Stress, Glück, alles zusammengemixt. Nun bin ich auf jeden Fall mehr entspannt und werde den Rest des Wochenendes genießen."



*Ergebnis muss von der FIA noch bestätigt werden

